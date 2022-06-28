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Eğitim 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjan listesi 2022:
Eğitim

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjan listesi 2022:

Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 20 bin öğretmen atamasının yapılacak olmasından sonra atama bekleyen adaylar, branş ve kontenjan dağılımının belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? MEB 20 bin öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak? Hangi branşta öğretmen ataması yapılacak? 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan listesi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-28 14:27:00 - 2022-06-28 14:33:32
20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjan listesi 2022:

Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 20 bin öğretmen atamasının yapılacak olmasından sonra atama bekleyen adaylar, branş ve kontenjan dağılımının belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? MEB 20 bin öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrsı yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenlere yönelik müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, “Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." dedi. Erdoğan'ın yeni 20 bin öğretmen atamasına yönelik açıklamasının ardından 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanların ne zaman belli olacağı sorgulanmaya başlandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

öğretmen ataması kontenjanları

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjan belli oldu mu?

Özer açıklamasında "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz." dedi. Özer açıklamasında şunları belirtti "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.

MEB sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımları

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları kurası 31 Ocak bugün yapıldı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı şu şekilde olmuştu:

Arapça öğretmenliği 314 kişi

 

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