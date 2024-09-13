  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 20 bin emlakçı belge için başvuru yaptı
Ekonomi

20 bin emlakçı belge için başvuru yaptı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 12:01:00 -
20 bin emlakçı belge için başvuru yaptı

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, emlakçıların, 15 Eylül'de uygulamaya alınacak olan doğrulanmış ilan düzenlemesi için gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konutta "doğrulanmış ilan" düzenlemesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirten Taylan, elektronik ilan doğrulama sisteminin 15 Eylül'de uygulanmaya başlayacağını ancak düzenlemenin 1 Ocak 2025'e kadar zorunlu olmayacağını ifade etti.

Emlakçılar olarak gerekli çalışmaları yaptıklarına işaret eden Taylan, "Türkiye'nin dört bir yanında bulunan odalarımız, komitelerimiz, Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerimiz gerekli açıklama ve kamu spotlarıyla sürece dair hem tüketicileri hem de esnafımızı bilgilendirdi. Dolayısıyla emlak ofislerimiz konu hakkında yeterince bilgiye sahip ve düzenlemeyi uygulamak için hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Taylan, 1 Ocak 2025'e kadar düzenlemedeki eksiklerin tespit edileceğine dikkati çekerek, bu süreçte de tüketicilerin ve esnafın teknik bakımdan zorlandığı yönlerin Bakanlıkça inceleneceğini söyledi. Taylan, yeni yılda, doğrulanmış ilan uygulamasında oluşabilecek eksikliklerin giderilerek, düzenlemenin tamamen zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Emlak sitelerinin de gerekli altyapı çalışmalarını yaptığını belirten Taylan, "Siteler altyapı çalışmalarını yaptılar. Bazı emlak ilan portalları bu düzenlemenin müşteri kaybına yol açacağını düşünüyorlar ancak herkes bu düzenlemeyi uygulamak zorunda. Bakanlığın çok ciddi yaptırımları olacak. Benim aldığım bilgide de bütün emlak portalları altyapısını hazırladı." diye konuştu.

Taylan, düzenlemeyle yetki belgesi olmayan emlakçıların, emlak portalları üzerinden ilan veremeyeceğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu an 70 bin düzeyinde Bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçımız var, 20 bin emlak ofisi de yetki belgesi almak için müracaat etti. Dolayısıyla beklentimiz yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bin düzeyine ulaşması yönünde. Son zamanlarda eğitimlere katılım ve müracaata da baktığımızda bu işin çok hızlandığını görüyoruz. Hızlı bir şekilde emlakçılarımız yetki belgesi almak için uğraş veriyorlar."

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!
Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Ekonomi

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

"Emlakçı Abbas" rüzgarı! Gerçek kahraman kim? Resmen şok olacaksınız
"Emlakçı Abbas" rüzgarı! Gerçek kahraman kim? Resmen şok olacaksınız

Medya

"Emlakçı Abbas" rüzgarı! Gerçek kahraman kim? Resmen şok olacaksınız

MURATLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
MURATLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar

MURATLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Ev sahibi ve emlakçılara uyarı! Doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Ev sahibi ve emlakçılara uyarı! Doğrulanmış ilan dönemi başlıyor

Ekonomi

Ev sahibi ve emlakçılara uyarı! Doğrulanmış ilan dönemi başlıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23