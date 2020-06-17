20 asker öldürülmüştü... Dünya nükleer savaşın eşiğinden döndü! Çin ve Hindistan barış için anlaştı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Yaşanan çatışma sonrası, uluslararası kamuoyunda savaş çanlarının çaldığı düşünülürken Çin ile Hindistan beklenmedik bir harekete imza attı. Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde 20 askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı. Öte yandan Çin ve Hindistan dünyada nükleer silaha sahip olan ülkeler arasında yer alıyor.

20 asker ölmüştü

Hindistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, dün sabah 1 subay ile 2 Hint askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Açıklamada, "İki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor" ifadesi kullanılmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde ölü sayısının 20'ye yükseldiği öğrenildi. Can kaybının bu kadar artmasına sebep olarak da 'dün ağır yaralanan askerlerin bugün kurtarılamadığı' gösterildi.

"43 Çin askeri öldü" iddiası

Uluslararası basında, 43'ün üzerinde Çin askerin öldüğü veya ağır yaralandığı öne sürüldü. Çin, hayatını kaybeden askerler olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, çatışmada ölen ya da yaralanan Çin askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, Hindistan askerlerinin iki taraf arasında varılan uzlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiğini, sınırı 2 kez yasa dışı biçimde geçtiğini ve Çin personeline provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek, bunun iki sınır gücü arasında ciddi fiziksel çatışmayla sonuçlandığını söyledi.