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Gündem 20 Ağustos İstanbul hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı?
Gündem

20 Ağustos İstanbul hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’un bazı semtlerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur ise hala devam ediyor. Peki bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:08:00 -
20 Ağustos İstanbul hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul’un pek çok semtinde sağanak yağış etkili oluyor. Vatandaşa zor anlar yaşatan yağış, zaman zaman su baskınlarının oluşmasına neden oluyor. Peki bugün hava nasıl olacak_ Yağan yağış daha ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısı!

Marmara Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ise Marmara Bölgesi’nde hava parçalı bulutlu olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı ise 1 derece ile 3 derece arasında azalma olacak.

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