% 20, % 30 derken.. CIA çalışanı açıkladı: Twitter'ın % 80'i robot, gerisi de koyun!

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Yüzde 20, yüzde 30 diye tartışılırken, bir CIA üst yetkilisi Twitter kullanıcılarının yüzde 80''inin robot olduğunu açıkladı.

Oda TV yazarı Kayahan Uygur, bugünkü köşesinde, "CIA çalışanı anlattı: Twitter'daki hesapların yüzde 80 robot" başlığını kullandı.

"Kapitalistler arasındaki çıkar çatışmaları şiddetlendikçe uzun süre halktan gizli kalan bazı gerçekler de su yüzüne çıkıyor. 15-20 yıl öncesine kadar ileri demokrasinin bir kanıtı sanılan sosyal medyanın bugün istihbarat örgütlerinin örümcek ağı olduğu anlaşıldı." diyen Uygur, "Nitekim salı günü ABD Kongresi’nde Twitter’deki sahte hesaplarla ilgili bir oturum yapıldı ve eski bir Twitter çalışanı bu konudaki gerçekleri açıkladı." ifadelerini kullandı.

En az yüzde 80'i gerçek insan değil!

Eski CIA çalışanı Dan Woods'un Twitter'a ilişkin açıklamalarını köşesine taşıyan Kayahan Uygur, şöyle devam etti:

Sosyal medyada istihbarat kontrolü adına “bot” denilen robot hesaplarla sağlanıyor. İnternet bulutu ve siber güvenlik alanında bir dünya devi olan F5 Networks adlı kuruluşun eski bir CIA çalışanı olan direktörlerinden Dan Woods şirketin kendi platformunda yaptığı açıklamada Twitter hesaplarından en az yüzde 80’inin gerçek insan değil yazılım olduğunu anlattı. Woods, mesaj trafiğinin çoğunun da aynı şekilde gerçek bir fikir içermeyen kalıplardan ibaret olduğunu açıkladı.