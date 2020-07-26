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Eğitim

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

2 yıllık üniversite kontenjanları | Üniversite sınavı üç oturum şeklinde yapıldı. Üniversite sınavına girenler 2 yıllık üniversiteye yerleşebilmek için kaç puan almaları gerektiğini araştırıyor. Pek çok aday “2 yıllık üniversiteye kaç puanla girerim” , “2020 2 yıllık üniversite taban puanları” , “2 yıllık üniversite başarı sıralamaları 2020” konularını inceliyor. İşte, 2 yıllık üniversite taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:34:00 -
2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

Üniversite sınavına giren adaylar TYT puanıyla 2 yıllık bir bölüme yerleşebiliyor. Birçok kişi kaç puanla 2 yıllık bir okula girebileceklerini inceliyor.

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle YKS’de baraj 180’den 170’e çekildi. Sınav sonucunu bekleye öğrenciler kaç puanla iki yıllık bir bölüme tercih yapabileceklerini araştırıyor.

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YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 

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