2 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları sıralamaları
Eşit ağırlık bölümleri, 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri YKS sınavına girecek öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 437 bin 111 aday başvurdu. YKS TYT baraj yani iki yıllık önlisans bölüm tercihi yapmak için 150 baraj puanını geçmek gerekir. YKS sınavına giren adayların TYT 150 barajını geçebilmek için yapması gereken net sayısı 14-15’tir. İki yıllık üniversite tercihinde bulunmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri hangileri? Sorusu gelmekte. İşte 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları sıralamaları.
Üniversite adayları TYT ve AYT’de istedikleri bölümü kazanmak için yarışacak. YKS TYT sınavında 15 net yapan iki yıllık bir bölümü kazanabilecek.
2 yıllık eşit ağırlık bölümleri
Arıcılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
ÖSYM 2 yıllık önlisans programları taban puanları sıralama için tıklayınız