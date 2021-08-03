2 yıldır kendine gelemiyor... Fazıl Say’ın saçma mesajlarının altında ne var?
Akit TV’de yayınlanan "Manşetler’in Dili" programında Fazıl Say’ın çıkan yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan paylaşımları masaya yatırıldı. Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini uzattığı Fazıl Say’ın o dönem solak camiadan aldığı tepkiler sonrası halen kendine gelemediği söyledi.
Akit TV ekranlarında Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumları ile ekranlara gelen "Manşetler’in Dili" programında, çalgıcı Fazıl Say’ın tweeti konuşuldu.
Türkiye’nin dört bir tarafından aynı anda patlak veren yangın felaketi üzerinden hükümeti eleştiren paylaşımlarda bulunan Fazıl Say’a, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın el uzattığını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, ancak Say’ın o dönem solak camiadan gördüğü tepkiler sonrası halen kendisine gelemediği yorumunda bulundu.