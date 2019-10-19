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2 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminat alır?

2 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir. 2 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? 2 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? gibi soruları sormakta. İşte 2 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:51
2 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminat alır?

2 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir. 2 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir? 2 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? gibi soruları sormakta. İşte 2 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

Kimler kıdem tazminatı alır?

İşverenin haklı bir fesih nedeni olmadan işçinin iş sözleşmesine son vererek işten çıkarması.

Kadınların “evlenmeleri” halinde evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde istifa etmesiyle kıdem tazminatına hak kazanır.

Erkeklerin askere gitmesi durumunda sülüs belgesini işverene getirmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanır.

Çalışan emekli oluyorsa SGK’dan emekli olduğuna dair imzalı belge ile kıdem tazminatına hak kazanır.

Çalışan her ne şekilde öldüyse o kişinin yakınlarına kıdem tazminatı ödemesinin yapılması için ölen kişinin ailesinin mahkemeden yazı getirmesi ile kıdem tazminatı alınmaya hak kazanılır.

  

2 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 2 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. Tam 2 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 2 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 5 bin 120 lira civarında bir para yapar. Eğer 2 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

2019 yılı için tavan tazminat tutarı geçen kişi için örnek hesaplama:

Tam olarak 2 yıl çalıştığını ve brüt ücret ve yemek, ulaşım gibi yan hakları ile 10.000 TL aylık brüt kazanç elde ettiğini varsayalım. Bu durumda hesaplama için 10.000 TL değil, tavan ücret olan 6.379,86 TL kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak. Sonuç olarak 6.379,86 TL * 2 = 12.759,72 TL (Damga Vergis'de çıkarılarak) kıdem tazminatı ödemesi yapılacak.

10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:51
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