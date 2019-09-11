2 yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesi sahillerinde, Chelonia mydas türü iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

Sahilin iki ayrı bölgesinden aynı anda gelen ihbar üzerine bölgeye giden EKODOSD gönüllüleri, ölen deniz kaplumbağalarının yeşil deniz kaplumbağası oldukları tespit edildi. Kaplumbağalar üzerinde yapılan kontrollerde her hangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadı. Kaplumbağaların birbirine yakın plajlara aynı zamanlarda ölü olarak vurması, çok rastlanır bir durum olmadığından vatandaşlarla görüşüldü. Sitelerde oturan vatandaşlardan tarafından gece denizde birçok balıkçı teknesinin olduğu söylendi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Yeşil kaplumbağalarının balık avı sezonunun başlaması nedeniyle Kuşadası Körfezi’ne gelen trol teknelerinin ağlarına takılıp, boğularak öldükleri tahmin edilmektedir. Dünyada bulunan 7 deniz kaplumbağasının 2 türü, ülkemiz kıyılarında kumsala çıkarak yumurta bırakmaktadır. Bunlardan biri Caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası), diğeri de Chelonia mydas’tır. (Yeşil kaplumbağa). Otçul olan Yeşil kaplumbağalar yumurta bırakmak için genellikle Hatay, Mersin ve Adana sahillerini seçerken, beslenmek için deniz erişteleri veya çayırları açısından zengin olan Ege kıyılarına da gelmektedir.

Bölgemizde DKMP, yerel yönetimler, turistik işletmeler, su sporları, dalış merkezleri, balıkçılarla kurulan iletişim ağı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kumsallara taktığı tabelaları okuyan duyarlı vatandaşlar sayesinde ölü ve yaralı deniz kaplumbağalarına hemen müdahale edilmektedir. EKODOSD tarafından toplanan ve doku örnekleri alınan ölü kaplumbağaları, neden öldükleri ve mikroplastik araştırmaları Dalyan’da bulunan DEKAMER, DNA çalışmaları ADÜ Biyoloji bölümü işbirliğiyle yapılmaktadır” dedi.