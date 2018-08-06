2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Adana Kozan’da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:19
Buğlem Çiçek, Adana'da Şevkiye Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düştü.
Ailesinin fark etmesi üzerine ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki Çiçek, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çiçek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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