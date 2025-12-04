  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek

Akdeniz’de güç gösterisi! TCG Anadolu’dan havalanan TB3 hedefi nokta atışı vurdu

Destici’den DEM ve PKK’ya ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Süreci yine sabote ediyorlar! Çünkü ipleri başkalarının elinde

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar
Yerel 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü!
Yerel

2 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki E.K. ağır yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, henüz 2 yaşındaki E.K. adlı kız çocuğu, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Olay, saat 14.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Gökay Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.K. adlı kız çocuğu, evlerinin çıktığı balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü adreste inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Yerel

Korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Bu da balkon magandası: Balkonda tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı
Bu da balkon magandası: Balkonda tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

Gündem

Bu da balkon magandası: Balkonda tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23