2 yaşındaki çocuk balkondan düştü!
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki E.K. ağır yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, henüz 2 yaşındaki E.K. adlı kız çocuğu, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Olay, saat 14.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Gökay Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.K. adlı kız çocuğu, evlerinin çıktığı balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü adreste inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.