0553 313 94 23

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi sona erdi

Gümüşhane'de düzenlenen 2.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi'ne, yerli ve yabancı 20 üniversiteden akademisyenler katıldı. Kongrede 12 oturumda 60 bildiri sunuldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:15
2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi sona erdi

Gümüşhane'de düzenlenen "2.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi" sona erdi.

Gümüşhane ÜniversitesiTurizm Fakültesince yerleşkedeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, yerli ve yabancı 20 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı kongrede, 12 oturumda 60 bildiri sunuldu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kongrenin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, kongrede literatüre çok değerli katkılar verecek tebliğler sunulduğunu söyledi. Bu tebliğlerin çok değerli sonuçları olacağına inandığını vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

"Etkinliğimiz üniversite ve şehir kaynaşmasına ciddi katkılar sunacaktır. Bilgiye ne kadar inanıyorsanız bu tür bilimsel etkinliklerden elde ettiğimiz çıktılar veya hayata yönelik uygulanabilir pratik sonuçlar da o oranda olur. Yurt dışından, farklı üniversitelerimizden buraya kadar gelip böyle bir bilimsel etkinliğe katılma ateşi içinde yanan çok değerli araştırmacılar, bilim adamlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Zeybek'in konuşmasının ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen galada bir araya gelen katılımcılar pasta kesti.

Kongre, katılımcılara yönelik kentin turistik tesislerine düzenlenen gezi ile sona erdi.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 19:15
  1. Gümüşhane
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi sona erdi
    1. 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm..
    2. TİKA'dan Karadağ'a radyo donanımı..
    3. Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul' hamlesi!
    4. Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsü..
    5. Nöbetçi eczane Keçiören
    6. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    7. Kayıp minik Erdoğan'dan iyi haber!
    8. 48 senelik sırlarını kargocu ortaya..
    9. Ankara nöbetçi eczane Mamak ve..
    10. Antalya'da polis perde kavgasında..
    11. Trabzonspor-Göztepe maçında 11'ler..
    12. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    13. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    14. İYİ Parti il başkanına saldırıyla..
    15. Ankara nöbetçi eczaneler  2018 Ankara..
    16. Aydın'da kütüphanede mahsur kalan..
    17. Adana nöbetçi eczane
    18. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    19. Nöbetçi eczane Kadıköy
    20. Nöbetçi eczane Bakırköy
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?