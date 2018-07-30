2 TIR'ın arasında sıkışarak can verdi!

Dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre taşımacılık yapan Murat Taşdemir, garajdaki park halindeki 45 EJ 283 plakalı TIR'ına eşya almak için girdiği sırada TIR'ın frenleri boşaldı. TIR'ı durduramayan Taşdemir, TIR'dan inmeye çalıştığı sırada garajdaki park halindeki 45 C 1325 plakalı başka bir TIR'ın arasında kaldı. Seslerden olayın farkına varan garaj görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı AKS ekipleri Taşdemir’in iki TIR arasına sıkışan cansız bedenini yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında çıkardı.

Taşdemir’in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.