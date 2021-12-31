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Yerel 2 TIR birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı
Yerel

2 TIR birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Bitlis'te 2 TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 20:29:00 -
2 TIR birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinden Tatvan'a doğru seyir halindeki Mehmet Kuşci'nin kullandığı 48 PS 880 plakalı TIR, Kıyıdüzü köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 BKR 64 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Kuşci hayatını kaybetti, yanındaki Murat Duman yaralandı. Aracın dorsesindeki 4 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yaralı Duman, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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