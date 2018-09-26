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2 terörist yakalandı! Türkiye'ye getirildiler

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 Mehmetçik'in şehit edilmesi olayına karışan 2 YPG/PKK'lı terörist daha Suriye'de yakalanarak Hatay'a getirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
2 terörist yakalandı! Türkiye'ye getirildiler

Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2 terörist daha Afrin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

2 TERÖRİST AFRİN/RACO BÖLGESİNDE YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine katıldıkları iddiasıyla 9 kişinin Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatılarak, soruşturma kapsamında eyleme katıldığı iddiası bulunan iki şüphelinin daha Afrin/Raco bölgesinde yakalanarak 22 Eylül 2018 tarihinde Türkiye'ye getirilip gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Şüpheliler R.B.A. ve R.H.M.'nin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığına müdafi huzurunda ifadeleri alınıp, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
  1. Hatay
  2. 2 YPG'li Suriye'de yakalandı
  3. pkk

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  • MisafirMisafir28 dk önce
    Asabilecek misiniz ? Milletin parası ile hapiste doktor gözetiminde, salıverlinceye kadar krallar gibi bakacaksınız.
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