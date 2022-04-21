  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2 terörist paketlendi
Gündem

2 terörist paketlendi

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgilere ulaşılan 2 terörist gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 19:26:00 -
2 terörist paketlendi

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, kentteki terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgilere ulaşılan 2 terörist gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay