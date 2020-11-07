  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2 terörist öldürüldü
Gündem

2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:40:00 -
2 terörist öldürüldü

MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim
Gündem

Merkez Bankası başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
CNN Türk'ten 'özür' açıklaması
Medya

CNN Türk'ten 'özür' açıklaması

CNN Türk, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programda Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil'in Gazeteci Z..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay