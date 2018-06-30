2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.30 Haziran 2018 Cumartesi 22:58
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 30 Haziran'da "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül Operasyonu" gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonda 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.
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