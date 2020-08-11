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Yerel

2 terörist daha öldürüldü

Van'ın Çatak ilçesinde 2 PKK'lı terörist jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:54:00 - 2020-08-11 09:41:47
2 terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi, 2 terörist öldürüldü.

Bölgede operasyon sürüyor.

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