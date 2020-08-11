2 terörist daha öldürüldü
Van'ın Çatak ilçesinde 2 PKK'lı terörist jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi, 2 terörist öldürüldü.
Bölgede operasyon sürüyor.