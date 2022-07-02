2 Temmuz 1993: Ateist Aziz Nesin tahriki ve Sivas Olayları

İktidar için büyük planlar yapan küçük azınlık, 1990 yılından itibaren ülkeyi ‘istikrarsızlaştırmak’ için yeniden düğmeye basmıştı. Darbeye giden yolun altın anahtarı, ‘ülkenin yönetilemez hale getirilmesinden geçiyordu.





Derin odaklar Cumhurbaşkanı Özal’ın 17 Nisan’da suikastla öldürülmesinin ardından 2 Temmuz 1993’te bu kez Maraş, Çorum olaylarının yeni bir uygulamasını sahneye koydular. Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri onlar için biçilmiş kaftandı. O tarihlerde tüm dünyada kavgaya sebep olan Şeytan Ayetleri isimli İslam dinine ve peygamberlere hakaret içerikli kitabı Türkçeye çevirerek yayınlayan Ateist Aziz Nesin, Sivas’taki etkinliğe, SHP’li Fikri Sağlar’ın organizesindeki davetle katıldı. Aziz Nesin, o tarihlerde Aydınlık gazetesini çıkarıyordu. Şişli Sulh Ceza Mahkemesi, “Toplumu provoke ediyor” gerekçesi ile İslam’a hakaret içerikli kitabın yayınlanmasına yasak getirmesine rağmen, Aziz Nesin “Ben mahkemeyi dinlemiyorum. çeviriyi yayınlamaya devam edeceğim” açıklaması yaptı.





Bu tartışmalar sürerken, muhafazakar bir ilimiz olan Sivas’a gelen Aziz Nesin’e yönelik halkın tepkisine karşı, etkinliğin organizatörleri gereksiz bir sürtüşme ile çaktıkları kıvılcım, üzücü sonuçlara sebep oldu.





Program için Sivas’a giden ve Madımak Oteli’nde kalan bazı sanatçıların, bazı yabancıların da kaldıkları otel önünde süren protestolar, bir provokatörün ortaya çıkması ile boyut değiştirdi. Otelin perdeleri provokatör tarafından yakıldı.. Yangın otele sıçradı.. Otelden çıkamayan 33 kişi dumandan boğularak, otel dışındaki dört kişi ise güvenlik güçlerinin müdahaleleri ile öldü. (‘Oteldekiler diri diri yakıldı’ derin odakların seçtikleri bir propaganda söylemiydi.)





O tarihte 78 yaşında olan Aziz Nesin, otel binasından itfaiye merdiveninden aşağıya inerek kurtuldu. O sırada DYP-SHP iktidarı hakimdi. Başbakan Yardımcısı SHP Genel Başkanı Erdal İnönü idi. Adalet Bakanı ise Seyfi Oktay idi. Sivas valisi ise, Erdal İnönü’nün özel kalem müdürlüğünü daha önce yapan Ahmet Karabilgin idi.





İçişleri Bakanı ise DYP’li Mehmet Gazioğlu idi. Mehmet Gazioğlu’nun olaydan bir hafta önce bu göreve getirilmesi tertibin bir başka parçasıydı. Çünkü dört ay boyunca İçişleri bakanlığı yapan Gazioğlu, Bakan olduktan sonra verdiği ilk röportajda kendisine bakanlık verilmesine şaşırdığını ve İçişleri Bakanlığı'nın durumunu çok iyi bilmediğini ifade etmişti.





Valiye ve polise “Anlaşıldı müdahale etmeyin” denilmiş, adeta provakatörün otel perdelerini yakması için beklemeye geçilmişti. Sivas’ta ölümle sonuçlanan olayın faili olduğu gerekçesi ile perdeyi yakan kişi bulunup cezalandırılması yerine, gösteriye katılan kişiler içinden bazı isimler özellikle seçilerek yargılandılar. Yargıyala Adalet Bakanı koltuğunda oturan CHP’li (SHP) Seyfi Oktay’ın sayesinde Ankara’ya getirildi, ve skandal bir şekilde ölen 33 kişiye misilleme yapılırcasına, masum 33 kişiye idam cezası verildi.





O gün bu gün Madımak olayı bazı Aleviler tarafından Sünni ve sağ iktidarlara karşı adeta koçbaşı olarak kullanıldı. CHP başta olmak üzere birçok odak Madımak ateşine körükle gittiler.

2 Temmuz 2018: Tecavüz Suçu İşleyene Kimyasal Hadım

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesine ilişkin, “Cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.” dedi.









2 Temmuz 1990: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı 609'u Türk, 1426 kişi öldü.







