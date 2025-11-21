2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!
Dün Rakka’da Suriye Devleti’ne bağlı 2 askeri katleden SDG ile bugün de aynı bölgede çatışmalar yaşanıyor.
Suriye’nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Ganim Ali hattında çatışma çıktığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar Ganem el-Ali köyü hattında ağır silahların kullanılmasıyla yoğunlaştı.
Suriye ordusunun, bölgedeki çatışmaların ardından PKK/YPG’ye ait mevzileri çok namlulu roketatarlarla hedef aldığı kaydedildi.