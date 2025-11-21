  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem 2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!
Gündem

2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!

Yeniakit Publisher
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:
2 Suriye askeri öldürülmüştü… SDG yine saldırdı!

Dün Rakka’da Suriye Devleti’ne bağlı 2 askeri katleden SDG ile bugün de aynı bölgede çatışmalar yaşanıyor.

Suriye’nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Ganim Ali hattında çatışma çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar Ganem el-Ali köyü hattında ağır silahların kullanılmasıyla yoğunlaştı.

Suriye ordusunun, bölgedeki çatışmaların ardından PKK/YPG’ye ait mevzileri çok namlulu roketatarlarla hedef aldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor
Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor

Dünya

Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor

PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!
PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!

Dünya

PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!

Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!
Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

Dünya

Suriye ile Çin arasında konsey kuruldu!

Türkiye'nin sabrını deniyorlar! Suriye'de tehlikeli hareketlilik
Türkiye'nin sabrını deniyorlar! Suriye'de tehlikeli hareketlilik

Dünya

Türkiye'nin sabrını deniyorlar! Suriye'de tehlikeli hareketlilik

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan

Havadan vurun artık. Türkiye doğrudan müdahale etmeli. Düşman Suriye den çok bizim..

Abd izin vermez..ypg onların kankasi..

Artık suriyeye müdahale edemeyiz..Suriyede büyük patron Abd ve küçük ortak israildir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23