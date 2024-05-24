2 şarkıcıya 11 milyon TL vermişti! CHP'li belediye şimdi de suçüstü yakalandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait aracın Ergene ilçesinde nehre atık bırakırken görüntülenmesinden 2 hafta sonra aynı belediyeye ait bir vidanjör, yağmur suyu hattına atık dökerken yakalandı.

Olay, Çorlu ilçesi Türk Gücü OSB'de meydana geldi. İddiaya göre, OSB görevlileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait bir vidanjörün Şerefli Deresi'ne akan yağmur suyu hattına atık boşalttığını fark etti.

Olayı fotoğraflayan görevlileri durumu hemen jandarmaya ve çevre müdürlüğüne bildirdi.



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GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA NEHRE ATIK BOŞALTILMIŞTI

Jandarma, söz konusu vidanjörle ilgili işlem başlatırken vidanjörün TESKİ'ye ait olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlatırken. Geçtiğimiz haftalarda da TESKİ vidanjörünün Ergene Nehri'ne atık boşalttığı anbean görüntülenmişti.

2 ŞARKICIYA 11 MİLYON TL!

CHP'li Candan Yüceer idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Festivali kapsamında harcadığı 11 milyon lira tepki çekmişti.

Rezaletle ilgili açıklama yapan Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal, "2 şarkıcıya para ödeyeceğiz, azıcık da onlar için kemerleri sıkın" dedi.

IŞIKSAL: VERGİLERİNİ ÖDE ÇÜNKÜ 2 ŞARKICIYA 11 MİLYON ÖDEMEMİZ VAR

Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal, sosyal medya hesabından CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Candan Yüceer'i eleştirerek şunları söyledi:

"Heyyy Tekirdağlılar! Emlak, çöp vergilerini ve su paralarını lütfen gününde ödeyin.

İki gecede iki şarkıcıya 11 milyon TL ödeyecekler. Şimdilik Kadir Albayrak’tan kalan paracıklarla dönüyorlar ama ileride paraya sıkışabiliriz.

Emekli kardeşim porsiyonları küçült ve vergilerini ödemeyi unutma, esnaf kardeşim siftah yapamasan da vergilerini öde, çünkü bizim iki şarkıcıya 11 milyon TL ödememiz var.

Dedik ya; şimdilik Kadir Albayrak’tan kalan para ile idare ediyoruz ama ileriki tarihlerde para gerekecek.

Lütfen kemerleri azcık da belediye için sıkın.

Su faturalarına yüzde 50 indirim sözü mü verdi? Havada bulut sen o sözü unut…"