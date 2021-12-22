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Dünya 2 Rus askeri yaşamını yitirdi
Dünya

2 Rus askeri yaşamını yitirdi

Güney Osetya’da, çığ düşmesi sonucu iki Rus askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 00:01:00 -
2 Rus askeri yaşamını yitirdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Güney Osetya’da çığ düşmesi sonucu iki Rus askeri hayatını kaybetti, iki asker daha şu anda Tshinval’deki hastanede bulunuyor” ifadesine yer verildi.

Güney Osetya’da görev yapan 5 Rus askerinin üstüne çığ düştüğü, 3 askerin kurtarıldığı, kayıp 2 askeri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev, Güney Osetya’da görev yapan Güney Askeri Bölgesi’nin 5 personelinin üstüne çığ düştüğünü, 3’nün kurtarıldığını, kayıp olan 2 askeri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olayın Transkafkasya Demiryolunun güney tarafında meydana geldiğini ve kurtarılan 3 askere ilk sağlık müdahalesinin yapıldığı belirten sözcü, “Kurtarılan askerlerin durumu iyi, şu anda çığ altındaki 2 askeri arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Arama kurtarma operasyonuna Güney Askeri Bölge ve Güney Osetya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan 20 personel ve 2 aracın katıldığı belirtildi.

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