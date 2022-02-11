2 partiden Kılıçdaroğlu'na 'hayır' şoku

Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'nin göstereceği başka bir isme destek vereceği bildirildi. İki partinin bu konuya İYİ Parti gibi tavır alacağı belirtilirken, DEVA ve Gelecek partilerinin farklı düşündüğü öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor.

DEVA ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.