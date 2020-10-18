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Gündem 2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Gündem

2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Konya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu çıkan kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 04:10:00 -
2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Kaza, Konya merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde oldu. Verilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 AAR 414 plakalı Mazda marka otomobil ile S.Y. idaresindeki 42 AFJ 77 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarken, 42 AFJ 77 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan İ.Y., S.E., F.G., S.O., M.Y., İ.Y. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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