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2 oğlunu öldüren cani babadan şoke eden itiraf!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan cani baba Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi.

19 Mart 2019 Salı 16:41
2 oğlunu öldüren cani babadan şoke eden itiraf!

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, Nur Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

Adli Tıp'tan akıl sağlığı tam raporu

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından sanığın akli dengesine ilişkin hazırlanan raporun geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda sanığın suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu tespitine yer verildi.

Songül Güleryüz'ün Avukatı Özgür Akkaş, sanığın alt soyunu canavarca hisle öldürmek suçundan ve hakkında indirim uygulanmadan ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kardeşini suçladı

Sanık Aslan Güleryüz ise, mahkemedeki savunmasında "Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz'dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum" dedi.

Savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Metin Aslan, sanık Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü, "Kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük oğlu Orçun Güleryüz'ü de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık Aslan Güleryüz, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanığın talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:41
  1. İstanbul
  2. mahkeme
  3. cinayet davası
  4. şoke eden itiraf
  5. 2 oğlunu öldürdü
  6. Aslan Güleryüz

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