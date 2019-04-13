2. MÜSİAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı

FRANKFURT (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünyanın 93 ülkesinde, 223 farklı noktasında ticaret diplomasisi yürüttüklerini söyledi.

Kaan, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen "2'nci MÜSİAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı Gala Yemeği"nde yaptığı konuşmada, inşaat sektörü adına önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını belirterek, ''Sektör temsilcilerinin bir araya geleceği MÜSİAD Hessen İnşaat Fuarı'nın, iki ülkeye de yatırım ve iş birliği noktasında güzel katkılar yapacağına inanıyorum. Bildiğiniz gibi Türk inşaat sektörünün dünya çapında kanıtlanan bir başarısı var. Bu başarıyı, firmalarımızın birikim ve tecrübelerini daha fazla ülkeye ulaştırmak istiyoruz. Önemli bir yatırımcı ve girişimci potansiyeline sahip olan Almanya'da düzenlediğimiz fuar, bu bakımdan son derece önemli.'' dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, hem Türk iş dünyası için hem de MÜSİAD olarak Almanya'nın özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaretin boyutuna dikkati çekti.

Almanya'nın aynı zamanda MÜSİAD'ın ilk yurt dışı şubesini açtığı ülke olduğunu hatırlatan Abdurrahman Kaan, ''Bu yıl, MÜSİAD'ın yurt dışı serüveninin 26'ncı yılını doldurduk. Yurt dışında ilk şubemizi açarken belirlediğimiz öncelikli amacımız; ticaret kapasitemizi ve ülkemizin ekonomisine sağladığımız katkıyı artırırken, gittiğimiz ülkenin de ticaretini geliştirerek, karşılıklı yatırım ve ortaklıklara zemin hazırlamak oldu. Adımlarımızı bu amaç doğrultusunda atarken, teşkilat ağımızı hızlı ve sağlam temeller üzerinde genişletiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

MÜSİAD olarak Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde etkin rol oynadıklarının altını çizen Kaan, bunu yaparken aynı zamanda küresel ticaretin değişen rekabet koşullarına

Türkiye'nin en üst düzeyde uyum sağlayabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ticaret trafiğini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek ve ülkelerin ticaret potansiyelini ortaya koyabilmek için en etkili yöntemlerden birinin ticaret diplomasisi olduğunu belirten Abdurrahman Kaan, ''Biz MÜSİAD olarak ticaret diplomasisinin önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Birer ticari ataşe gibi çalışan yurt dışı şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz aracılığıyla iş insanlarını bir araya getiriyor ve ülkelerimiz arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Bulunduğumuz ülkelerin önemli STK'ları, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ve mutabakat anlaşmaları imzalayarak, Türkiye adına önemli ticaret köprüleri kuruyoruz. Bugün dünyanın 93 ülkesinde, 223 farklı noktasında ticaret diplomasisi yürütüyoruz.'' diye konuştu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerinin çok yönlü ve derin olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilecek inşaat fuarının önemine dikkati çekti.

Aydın, 2018 yılında Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 38 milyar avroyu bulduğunu vurgulayarak, ''7 binden fazla Alman sermayeli firma Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 120 bin insana istihdam sağlamaktadır.'' şeklinde konuştu.

Almanya'daki Türklerin Alman ekonomisine olan katkılarına da işaret eden Ali Kemal Aydın, Türk girişimcilerin Almanya'da 500 bine yakın insana istihdam sağladıklarını ve böylelikle Alman ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti.

Almanya ile Türkiye arasındaki geçmiş dönemde bir takım sıkıntılar yaşandığını, ancak şu an normalleşme süreciyle ilişkilerde belli ölçüde iyileşme sağlandığını da kaydetti.