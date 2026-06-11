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Gündem 2 motosiklet çarpıştı, yaralıları 5 ambulans taşıdı
Gündem

2 motosiklet çarpıştı, yaralıları 5 ambulans taşıdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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2 motosiklet çarpıştı, yaralıları 5 ambulans taşıdı

Kilis'te 2 motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yarılılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İ.T.T. yönetimindeki motosiklet ile H.Y. idaresindeki motosiklet, Kilis'in Mehmet Sanlı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan H.Y, İ.S ve İ.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, peş peşe ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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