Günümüzde ebeveynlerin en çok dertlendiği konu çocukların ekrana bağımlı yaşaması. Ancak çocukların dijital dünyaya bu kadar kapılmasının en büyük nedeni, ekranın onlara anlık ve yoğun bir eğlence sunmasıdır. Onları ekrandan uzaklaştırmanın yolu ise yasaklamak değil, ekrandan daha cazip ve dinamik bir alternatif sunmaktır. Her ne kadar bunun sürekliliği zor olsa da çocukları ekrandan uzaklaştıran oyunları bir araya getirdik.