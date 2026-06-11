Evdeki yastıkları kullanın: Hem dopamin salgılatan hem de bağ güçlendiren...
Çocuklarda ekran bağımlılığı sorunu her daim tam gaz devam ediyor.
Çocuklarda ekran bağımlılığı sorunu her daim tam gaz devam ediyor.
Günümüzde ebeveynlerin en çok dertlendiği konu çocukların ekrana bağımlı yaşaması. Ancak çocukların dijital dünyaya bu kadar kapılmasının en büyük nedeni, ekranın onlara anlık ve yoğun bir eğlence sunmasıdır. Onları ekrandan uzaklaştırmanın yolu ise yasaklamak değil, ekrandan daha cazip ve dinamik bir alternatif sunmaktır. Her ne kadar bunun sürekliliği zor olsa da çocukları ekrandan uzaklaştıran oyunları bir araya getirdik.
Çocukların telefon bağımlılığı üzerine dünyada ve Türkiye'de çeşitli araştırmalar ve bunun üzerine çözüm önerileri tartışılıyor. Çünkü ailelerin en çok sorun yaşadığı konulardan biri çocukların telefon bağımlısı olması. İşte evde hiçbir ön hazırlık yapmadan, sadece 10 dakikada çocuğunuzun tüm dikkatini telefondan çekip alacak, hem dopamin salgılatan hem de bağınızı güçlendiren o eğlence dolu oyun...
Oyun Süresi: 10 Dakika Gerekli Malzemeler: Evdeki yastıklar, minderler, birkaç parça kağıt ve bir kronometre. Oyun Nasıl Oynanır? (Adım Adım) 1. Hikâyeyi Başlatın (İlk 1 Dakika) Çocuğunuzun yanına gidin ve dijital dünyanın ilgisini çekecek bir ses tonuyla heyecanlı bir duyuru yapın:
"Büyük bir acil durum var! Tam 10 dakikalığına odanın zemini tamamen lav fırtınasına dönüşüyor. Eğer yere basarsan elenirsin! Kurtulmak için karşı koltuktaki gizli nesneyi (bu herhangi bir oyuncak veya bir parça kağıt olabilir) lavlara değmeden kurtarman ve bana getirmen gerekiyor. Süre şimdi başladı!" 2. Parkuru Birlikte Kurun (2. ve 3. Dakika) Ona yardım ederek salondaki yastıkları, minderleri veya puf koltukları yere, aralarında zıplayabileceği mesafeler bırakarak dizin. Bu aşamada çocuk, kendi "canlı oyun haritasını" tasarladığı için telefona bakmayı tamamen unutacaktır.
3. Zamana Karşı Büyük Görev (4. - 8. Dakika) Kronometreyi (kendi telefonunuzdan) açın ve süreyi görebileceği bir yere koyun. Çocuk, yere ayak basmadan sadece minderlerin ve mobilyaların üzerinden geçerek odanın diğer ucundaki "gizli nesneye" ulaşmaya çalışmalıdır. Zorluk Seviyesi Ekleme: Parkurun ortasına geldiğinde ona "Eyvah, lavlar yükseliyor, şimdi tek ayak üzerinde 5 saniye durman gerek!" gibi anlık komutlar vererek oyunu daha da hareketlendirin.
4. Ödül ve Kapanış (Son 2 Dakika) Görevi başarıyla tamamlayıp nesneyi size getirdiğinde, kronometreyi durdurun. "Harika! Görevi tam 6 dakika 42 saniyede tamamlayarak rekor kırdın!" diyerek onu coşkuyla tebrik edin.
Anlık Dopamin Sağlar: Dijital oyunların çocukları bağımlı yapma sebebi, başarı hissi ve anlık ödüllerdir. Bu oyundaki "zamana karşı yarış" ve "görevi başarma" hissi, ekrandaki dijital tatminin aynısını fiziksel dünyada sağlar. Hareket ve Enerji Patlaması: Ekran başında hareketsiz kalan çocuk, bu 10 dakikalık yoğun fiziksel aktivite sayesinde vücudundaki birikmiş enerjiyi ve stresi dışarı atar.
Ebeveyn İlgisi: Çocukların ekrana sığınmasının en büyük nedenlerinden biri de sıkılmaktır. Sizin onunla aktif olarak bu heyecana ortak olmanız, dünyadaki en güçlü ekran koruyucudur. Küçük Bir İpucu: Oyun bittikten sonra minderleri toplama işini de bir oyuna dönüştürebilirsiniz. "Şimdi lavlar dondu, kim daha hızlı minderleri yerine koyacak?" yarışı yaparak 10 dakikalık bu eğlenceli ekran molasını harika bir ev düzenleme etkinliğiyle taçlandırabilirsiniz!
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