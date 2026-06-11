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#1
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Kentte doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur ve Pülümür çayları yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

#2
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi dalgıçları da olası boğulma vakalarına ve su kaynaklı afetlere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla eğitimlere katılıyor.

#3
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Debisi yüksek Munzur Çayı'nda belirli aralıklarla eğitim yapan dalgıçlar, temel dalış teknikleri, su altı acil durumlarda hareket tarzları,

#4
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

kısıtlı görüşlerde dalış ve ekipman kullanımı gibi birçok konuda uygulamalar gerçekleştiriyor.

#5
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Bu sayede kabiliyet ve dayanıklılıklarını artıran dalgıçlar, Munzur Çayı'ndaki riskli noktaları da belirleyerek farklı senaryolar üzerinden zorlu tatbikatlar yapıyor.

#6
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Dalış amiri Kerim Gündüz, AA muhabirine, arama kurtarma ekibinde 8 personelin görev aldığını söyledi.

#7
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Periyodik olarak eğitimler düzenlediklerini belirten Gündüz, "Munzur Çayı'nın 20 kilometrelik bir alanında eğitimlerimiz oluyor.

#8
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Bu eğitimler gerçekten çok zor şartlarda yapılıyor ve kondisyon ile dayanıklılık gerektiriyor." dedi.

#9
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Burak Doba da Tunceli Belediyesi'nde yaklaşık 6 yıldır itfaiye eri ve arama kurtarma dalgıcı olarak görevini sürdürdüğünü dile getirdi.

#10
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Doba, olası vakalara hızlıca müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

#11
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

"Eğitim faaliyetlerimizin temel amacı Munzur Çayı'na gelen misafirlerin olası yaşayabileceği kazalara karşı hızlı ve düzgün müdahale etmek.

#12
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Eğitim parkurumuz Ovacık'tan Tunceli merkeze uzanan Munzur Çayı ile Pülümür'den Tunceli merkeze uzanan Pülümür Çayı olarak geçiyor. Bunu sektörlere ayırıp eğitimleri bu alanlar içerisinde yapıyoruz."

#13
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Arama kurtarma teknikeri Barış Göktepe de eğitimler sayesinde Munzur ve Pülümür çaylarının riskli alanlarını belirlediklerini anlattı.

#14
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Göktepe, "Ağaç dallarının biriktiği ve girdapların oluştuğu yerlerde detaylı çalışmalar yapıyoruz.

#15
Foto - İtfaiyeci dalgıçların korkutan ve zorlu Munzur sınavı

Böylelikle herhangi bir vaka yaşandığı zaman nasıl müdahale edeceğimiz konusunda kararlı ve pratik adımlar atıyoruz." diye konuştu.

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