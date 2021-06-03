2 MKP'li terörist, Yunanistan'a geçmeye çalışırken enselendi
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişinin MKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişinin MKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Edirne/İpsala’da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarma’ya teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.