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Ekonomi 2 milyon riyal kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira eder?
Ekonomi

2 milyon riyal kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira eder?

80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının finali Suudi Arabistan televizyonu tarafından yapıldı. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi olurken, Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı. Peki 2 milyon riyal kaç TL? 2 milyon riyal kaç lira eder? 1 milyon riyal kaç lira kaç TL?

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:43:00 - 2022-04-21 14:44:15
2 milyon riyal kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira eder?

Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda nihayet final yapıldı. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi oldu. Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.

2 milyon riyal kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira eder?

Suudi Riyali için bugün (21 Nisan 2022) saat 14:00 itibariyle alış kuru 3,9075 satış kuru 3,9271’dir. 1000000 Suudi Riyali anlık olarak 3.927.100,0000 TL ediyor. 2 milyon riyal riyal ise 7.837.334,37 TL ediyor.

 

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