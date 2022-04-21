Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda nihayet final yapıldı. Muhsin Kara yarışmanın birincisi olarak 2 milyon Suudi riyali ödülün sahibi oldu. Alpcan Çelik de ikinci olarak 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.

2 milyon riyal kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira eder?

Suudi Riyali için bugün (21 Nisan 2022) saat 14:00 itibariyle alış kuru 3,9075 satış kuru 3,9271’dir. 1000000 Suudi Riyali anlık olarak 3.927.100,0000 TL ediyor. 2 milyon riyal riyal ise 7.837.334,37 TL ediyor.