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Gündem 2 milyon liralık uyuşturucu yakalandı! Savunması pes dedirtti
Gündem

2 milyon liralık uyuşturucu yakalandı! Savunması pes dedirtti

Kayseri'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:12:00 -
2 milyon liralık uyuşturucu yakalandı! Savunması pes dedirtti

İl Meniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı. Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi. Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizleniş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo esrar ve skunk maddesi el geçirdi. Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.K., basın mensuplarına "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi. Ele geçirilen uyuşturucunun Kayseri'de 2021'deki en yüksek miktar olduğu belirtildi.

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