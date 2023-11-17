2 milyon çalışana ihtiyaç var! Bu sektör eleman arıyor

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

Öne çıkan sektörler

Suit Your Job Kurucusu ve LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, istihdam piyasasında belirgin bir hareketlenmenin olduğunu söyledi. Bilgin, “Finans, gayrimenkul, üretim, sağlık ve bilişim sektörleri işe alımda oldukça büyük rol oynuyor. Hem yayınlanan ilan sayısında hem de başvuru oranlarında artış görüyoruz. Özellikle bilişim sektörü, kendi içerisinde de artış yaşamakta. Özellikle siber güvenlik, öne çıkıyor. Siber güvenlik grubundaki iş ilanlarında artış %78 seviyesinde. Bilişimin yakaladığı ivmeyi uzunca bir süre koruyacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İstihdam artışta

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam açığı var

Türkiye’de e-ticaret alanında önemli bir istihdam açığı olduğunu söyleyen Suit Your Job Kurucusu ve LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, “Türkiye’de bu yıl ilk 6 aylık e-ticaret pazarı hacmi 600 milyara ulaştı. Sektördeki bu büyüme de haliyle yeni istihdam ihtiyacına yol açtı. E-ticaret sektöründe ortalama 2 milyonluk bir istihdam açığı bulunduğu tahmin ediliyor. 2 milyon kişinin istihdam edilebileceği bir alan, e-ticaret. ” dedi.

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