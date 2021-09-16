2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

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CHP'nin kabarık "torpilliler" listesine bir yenisi daha eklendi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirlik yaptığı şirketin, İETT'nin 2 milyarlık bakım-onarım ihalesini aldığı ortaya çıkmıştı. Karabat'ın kardeşi Gültekin Karabat'ın da İstanbul Ulaşım A.Ş'de 10 bin liraya yakın maaşla uzman olarak işe yerleştirildiği öğrenildi.

Ortaya çıkan gerçekler, buldukları her platformda "bizde torpil olmaz" sözlerini sarfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan üzerine siyaset yaptıklarını ortaya koyuyor.

Sözünü yediği birkaç sonra yeniden ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha birkaç gün önce gençlere şöyle söz vermişti:

"Gençlerin en çok şikayet ettiği mülakat. Mülakatı kaldıracağız. Eğer mülakat belli meslekler için zorunlu olursa, o zaman da oraya kamera koyacağız. Hiç kimsenin hakkını hukukunu birilerine yedirmeyeceğiz. Torpili sonlandıracağız. Gençler, genç arkadaşlarım. Onlara söylüyorum ve sizler de söyleyin. Karşılaştığınız her gence bunu söyleyin: Torpilden şikayet etmeyeceksiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında torpilsiz bir dünya olacak."

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat