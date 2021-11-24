"2 metre mesafe" de işe yaramıyormuş

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi’nde bilgisayar modellemesiyle yapılan bir araştırma koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları öksürük ile damlacıkların ne kadar uzağa ilerleyebildiğini ve hastalığı yayma potansiyeline sahip olduğunu incelerken maske kullanımı ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Bilim insanları 2 metre mesafe bırakılması kuralının açık havada da olsa maske takılmadığı sürece işe yaramadığını tespit etti. Uzmanlar, maske takılmasının yaygınlaşması gerektiğini söylerken, kapalı alanların iyi havalandırılması gerektiğini hatırlattı.

Araştırmayı yürüten Dr. Shrey Trivedi, araştırma sırasında çok farklı sonuçlar elde ettiklerini ve öksürüklerin farklı olmasından dolayı farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini aktardı. Sıvı mekaniği alanında uzman olan Profesör Epaminondas Mastorakos ise, “İnsanların iş yerlerinde, sınıflarında ve mağazalarda maske takmasını tavsiiye ediyoruz. Virüs halen aramızda ve kendinizi virüse maruz bırakmanın mantıklı bir yanı yok” dedi.