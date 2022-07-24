2 malzemeyle yatağınız tertemiz! Lekeli, sararan yatak nasıl temizlenir?

En sağlıklı uyku ve dinlenme anlarının şahidi olan yataklar, uzun süre kullanım sonucunda ter ve kir gibi lekelere maruz kalmaktadır. Bu istenmeyen lekelerin yataktan giderilmesi için sık sık yatak temizliği yapmak gerekir. Ölü deri, ter, kir ve kıyafetlerden kalan görünmeyen tozlar yatağın her bir noktasına yerleşir.

Yatakları temizlemek de kolay değil. Sonuçta çamaşır makinesine atamıyorsunuz. Size vereceğimiz ipuçlarını takip ederseniz yatağınız ilk aldığınız günkü gibi olacaktır.

Karbonatla Yatak Temizliği Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

* 2 su bardağı karbonat

* 4-5 damla uçucu bitki yağı (lavanta yağı gibi)

* Kavanoz

* Süzgeç

* Elektrikli süpürge

Yapılışı:

1- Karbonat ve uçucu bitkisel yağı kavanozda karıştırın. Lavanta yağı kolayca uyumanıza neden olur. Bu nedenle lavanta yağı seçebilirsiniz.

2- Kavanozun kapağını kapatın ve sallayın. Karbonat ve yağ tamamen karışmalı.

3- Karışımı süzgeç kullanarak yatağa dökün.

4- Şimdi en zor kısmı. Beklemeye koyulun.

Karbonatın yatağınıza sinmesini bekleyin.

5- Elektrikli süpürgeyle, yatağınızın üstündeki karışımı temizleyin.

Artık yepyeni bir yatağınız var.

Yöntem koltuklarda da işe yarıyor. Her ay yöntemi tekrarlayın. Yatağınız tertemiz kalacaktır.

İşte ipuçlarıyla adım adım yatak temizliğine dair bilmeniz gerekenler!

-Yatak Örtülerinizi Kaldırın.

-Elektrik Süpürgesi ile Süpürün.

-Yatağınızda Oluşan Lekeleri Yok Edin.

-Yatağın Üzerine Karbonat Serpin.

-Yatağın Üzerini Yeniden Süpürün.

-Yatağı Ters Çevirin.

-Yatağınızı Koruyun.

-Yatağınıza Tertemiz Çarşaflar Serin.

Lekeli, sararan yatak nasıl temizlenir?

Bunun için ilk olarak temizlikte kullandığımız kovaya ılık su koyun. Ardından ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Mikrofiber bezi sirkeli suya batırıp çıkardıktan sonra bu bezle yatağınızdaki sararmış yerleri silin. Sarartı lekelerinin temizlendiğini göreceksiniz.