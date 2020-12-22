2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek
Türkiye’den Çin’e gidecek ikinci ihracat yük treni yoluna devam ediyor.
Çerkezköy’den 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle önceki gün saat 19.05’te Çerkezköy’den hareket eden ikinci ihracat treni, dün TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğüne ulaştı. Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 164 numaralı tren, saat 14.15’de yola çıktı.
12 günde Çin'e ulaşacak
Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit (Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-SivasErzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu’ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin, Türkiye-Çin parkurunda ülke içindeki Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek yurt dışına çıkması planlanıyor. Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan’dan geçecek trenin yolculuğu Çin’in Xi’an şehrinde son bulacak. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehri şeklinde gerçekleşecek. TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştıracak.