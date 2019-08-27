0553 313 94 23

2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş

Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının detayları mahkemede ortaya çıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 08:17
2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş

Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının detayları mahkemede ortaya çıktı. Tututlu yargılanan vinç operatörü, vinci kurdukları yerin sıkıntılı olduğunu itiraf etti.


26 Mayıs Pazar günü, Yalova yolu üzerindeki bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra, vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesi bozuldu. Vinç büyük bir gürültüyle 30 metre yükseklikten devrildi. Yapılan kontrollerde Oğuz ve Demir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, gözaltına alınan vinç operatörü Ali A. tutuklandı.



“Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı”


Vinç operatörü Ali A., vinç şirketinin müdürü İdris M. ve otel sahibi Mehmet A. hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Ali A., otel sahibi Mehmet A., ölenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanık İdris M. ise duruşmaya katılmadı. 2 çocuk babası Ali A., “Sebebini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner bana çok ısrar etti. ’Bu işi yapmazsak bizi kovarlar’ dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra Soner, “bom” diye tabir ettiğim şeyi uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak yanlarına koştum. İkisinin de hareketsiz yerde yattığını görünce hemen ambulansı aradım. Vinç kullanırken yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söylememe rağmen takmadılar. Üzerlerinde kemer vardı. Ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.



“Otelin dış camlarının temizliği için Soner ile anlaştım”


Tutuksuz yargılanan otel sahibi 5 çocuk babası Mehmet A. ise, “Geride kalanlara Allah sabır versin. Otelin dış camlarının temizliği için Soner ile anlaştım. Sıkıntı olmaması için sözleşme yapmıştım. Kendisiyle anlaşırken tam donanımlı vinç olduğunu söylediler. Bu iş beni insanî boyuttan üzmüştür. Vincin düştüğünü söylediklerinde hemen olay yerine geldim. 2 kişinin vefat ettiğini gördüm. Biz vinçten anlamıyoruz. O yüzden sözleşmede gerekli şartları sunmuştuk. Kazanın olacağını bilseydim böyle işe girmezdim” diye konuştu.


Soner Oğuz’un eşi Aynur Oğuz ve Adil Demir’in eşi Nazlı Demir ise sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.


Mahkeme heyeti eksikliklerin tamamlanmasına ve Ali A.’nın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan sağlık durumu nasıl?
    1. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan..
    2. (Özel) Sağlık Müdürü’nden küçük..
    3. Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi..
    4. (Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor
    5. 2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre..
    6. Spor ve Yelken Kulübü Kurucusu anısına..
    7. Sultanhisar 10 yataklı Entegre Devlet..
    8. Aydın’da aranan 3 zanlı yakalandı
    9. Yaşantılar DNA'yı nasıl etkiler?..
    10. S-400'lerin ikinci bataryası bugün..
    11. Ege’de deprem mi oldu? Ege depremi kaç..
    12. Kazaya karışan LPG’li araç korkuttu
    13. Ege Denizi'nde korkutan deprem!
    14. İstanbul Aydın Üniversitesi kamu..
    15. Adana’da DEAŞ operasyonu
    16. Havada korku dolu anlar! Pilot..
    17. Asyalı kadınlar binlerce yıldır genç..
    18. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
    19. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik..
    20. Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin..
    21. Hangi su daha sağlıklı?
    22. Gerçeğinden ayırt etmek imkansız!
    23. G7 liderlerine şok! Teklifi reddetti
    24. Adana'da DEAŞ operasyonu
    25. 45 yıldır taş değirmen çalıştırıyor
    26. Ağaçköy-Büyükaslıhanlar grup yoluna..
    27. Altıntaş, Zafer Bayramı kutlamalarına..
    28. "Geleceğin rektör adayından hayırlı..
    29. Hareket halindeki otombil alev alev..
    30. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki