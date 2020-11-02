2 Kasım tarihine ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de açıklanan son 24 saatin koronavirüs bilançosuna göre; bugün 76 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
2 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."