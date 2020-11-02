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Gündem 2 Kasım tarihine ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

2 Kasım tarihine ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de açıklanan son 24 saatin koronavirüs bilançosuna göre; bugün 76 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:07:00 -
2 Kasım tarihine ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

2 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

 

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