2 kardeş kazada feci şekilde can verdi İstanbul'dan Samsun'a giden otomobilin, Kastamonu'nun Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilden fırlayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, anne, baba ve küçük çocukları ise yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a gidenHakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Kerem Sait Yılmaz (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan, sürücü Hakan, eşi Leyla (43) ile kızları Zeynep Zeren Yılmaz (6) ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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