2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar
Aktüel

2 kadından 2 milyonluk hırsızlık Kameralara yakalandılar

Giriş Tarihi:

İstanbul Sancaktepe’de'de bir eve girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçan iki kadın hırsız gözaltına alındı. Yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü izlenerek kimlikleri tespit edilen şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Palamutdere Caddesi'nde 14 Aralık'ta S.T.'ye ait eve kapı göbek kilidini kırarak giren hırsızlar evde bulunan 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Eve dönen S.T.'nin hırsızlığı fark ederek emniyete başvurdu. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri izlenerek takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı yapan iki şüphelinin kadın olduğu tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesinin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler E.A. (42) ile H.G. (23) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheli E.A.'nın daha önceden 24, H.G.'nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

