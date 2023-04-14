2 hisse ve 2 yatırımcı hakkında tedbir kararı!

Borsa İstanbul, yapılan değerlendirmeler neticesinde 2 hisse ve 2 yatırımcıya tedbir uygulanmasını kararlaştırdı. İşte BİST'in açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin tüm detaylar...

Doğuş GYO (#DGGYO)

VBTS kapsamında DGGYO.E payı 14/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Marka Yatırım Holding (#MARKA)

MARKA.E payı 14/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek.

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Hissede uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

QUAGR hissesindeki 2 yatırımcıya tedbir

Qua Granite (#QUAGR) hisselerindeki emir ve işlemleri nedeniyle Ahmet Zafer Çal ve Kübra Kocabıyık isimli 2 yatırımcıya 14/04/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacak.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;

1) 1 ay süre ile birinci seviye "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri

2) 1 ay süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri

3) 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri

4) 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri

5) 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri uygulanıyor.

Hisselere ilişkin alınan tedbir kararları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruluyor.