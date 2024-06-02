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İSLAM 2 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-02 05:07:00 -
2 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (2 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍؕ كَذٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün (dünyada) sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler.
İşte onlar haktan (oradayken de) böyle saptırılıyorlardı."

(Rûm Suresi - 55)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kıyamet koptuğunda günaha saplanmış olanların ancak kısa bir süre kaldıklarını söyleyeceklerinin belirtildiği 55. âyette nerede kaldıklarıyla ilgili bir açıklama bulunmadığı için, burada, dünyada veya kabirlerde geçirdikleri ya da dünyanın sona ermesiyle haşir günü (öldükten sonra dirilme vakti) arasında geçen sürenin kastedilmiş olabileceği (Zemahşerî, III, 208) yorumları yapılmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 328



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Siz, iffetli ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun.”

Kaynak: Feyzu'l-Kadir, IV/318; Münziri, et-Terğib ve't-Terhib, III/493




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