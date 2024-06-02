2 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍؕ كَذٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün (dünyada) sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler.

İşte onlar haktan (oradayken de) böyle saptırılıyorlardı."



(Rûm Suresi - 55) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Kıyamet koptuğunda günaha saplanmış olanların ancak kısa bir süre kaldıklarını söyleyeceklerinin belirtildiği 55. âyette nerede kaldıklarıyla ilgili bir açıklama bulunmadığı için, burada, dünyada veya kabirlerde geçirdikleri ya da dünyanın sona ermesiyle haşir günü (öldükten sonra dirilme vakti) arasında geçen sürenin kastedilmiş olabileceği (Zemahşerî, III, 208) yorumları yapılmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 328









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Siz, iffetli ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun.”



Kaynak: Feyzu'l-Kadir, IV/318; Münziri, et-Terğib ve't-Terhib, III/493









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