2 günlük arayış acı bitti: Cansız bedeni uçurumda bulundu!
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinden 2 günden beri iletişim kurulamayan Orhan Özkan Bağcı’nın cansız bedeni, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulundu.
Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyünde yaşayan Bağcı, motosikletiyle Buğdaypınar köyü istikametinden Çemişgezek’e gitmek üzere yola çıktı.
Bağcı’dan 2 gündür haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, Bağcı’nın cansız bedenini Buğdaypınar köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki uçurumda buldu.
Bağcı’nın motosikletiyle uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Bağcı’nın cenazesi, Cihangir köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.