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Gündem 2 gündür okula gitmiyordu! Liseli kız öğrenciden acı haber
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2 gündür okula gitmiyordu! Liseli kız öğrenciden acı haber

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2 gündür okula gitmiyordu! Liseli kız öğrenciden acı haber

Denizli'de 2 gündür okula gitmeyen 17 yaşındaki liseli kız öğrenci evde ölü bulundu.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki L.B., iki gün boyunca okula gitmedi. Öğrencilerinin devamsızlığından şüphelenen öğretmenleri, genç kıza telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak aramalara yanıt alamayan öğretmenler endişelenerek öğrencinin evine gitmeye karar verdi.

KAPILARI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Genç kızın yaşadığı eve giden öğretmenler, kapıların kilitli olması üzerine kapıları kırarak içeri girdi. Eve giren öğretmenler, L.B.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 17 yaşındaki öğrencinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

 

AİLESİ YURT DIŞINDAYDI, EVDE YALNIZ YAŞIYORDU

Hayatını kaybeden L.B.'nin ailesinin çalışmak amacıyla yurt dışına gittiği, genç kızın ise Yukarıseyit Mahallesi'ndeki evlerinde tek başına yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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