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Yerel 2 gündür her yerde aranıyordu! Alzheimer hastası sağ bulundu
Yerel

2 gündür her yerde aranıyordu! Alzheimer hastası sağ bulundu

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2 gündür her yerde aranıyordu! Alzheimer hastası sağ bulundu

Çanakkale Ayvacık'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Hasan Cihan, ekiplerin çalışması sonucu zeytinlik alanda sağ olarak bulundu.

Çanakkale Ayvacık’ta iki gündür süren kayıp arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı.

 

Ayvacık ilçesi Sazlıaltı mevkisindeki yazlık evinden önceki gün İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan Hasan Cihan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, Sazlı köyü bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar zeytinlik ve ormanlık alanlarda sürerken, çalışmalara AFAD, AKUT ve jandarma personeli katıldı. Cihan, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında jandarma komando ekipleri tarafından Sazlı köyü yakınlarındaki zeytinlik bölgede sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Cihan, tedbir amacıyla ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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