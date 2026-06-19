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Yerel 2 gündür haber alınamıyordu! Polis memuru sahilde ölü bulundu
Yerel

2 gündür haber alınamıyordu! Polis memuru sahilde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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2 gündür haber alınamıyordu! Polis memuru sahilde ölü bulundu

Giresun’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru Osman S., Fevzi Çakmak Mahallesi sahil şeridinde ölü bulundu.

Giresun’da iki gündür kayıp olarak aranan polis memuru Osman S.’den acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Osman S.’den iki gündür haber alamayan yakınları durumu ilgili birimlere bildirdi. Akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Osman S. olduğu tespit edildi.

 

Olay yerine Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş ile çok sayıda polis memuru da geldi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Osman S.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gönderileceği belirtildi.

 

Öte yandan, polis memuru Osman S.’nin boşanma sürecinde olduğu ve ailevi sorunlarından dolayı intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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