2 günde 360 göçmen yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Horasan ve Pasinler ilçe emniyet müdürlükleri ile jandarma ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu ve kent merkezinde kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 160 göçmeni yakaladı.

Otobüslerle polis merkezlerine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca kentte 26 Nisan'da da yasa dışı yollarla yurda giren 200 kişi yakalandı.

Erzurum'da son 2 gün içinde yakalanan yabancı uyruklu sayısı 360'a ulaştı.

İran'dan gelen göçmenlerin batıya gidecekleri belirtildi.

Kaynak: AA